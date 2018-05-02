Леброн Джеймс - о матче с "Торонто": "Одна из моих худших игр в сезоне"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что первый матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА против "Торонто" (113:112 ОТ) стал для него одним из худших в сезоне.



- Мы знали, что соперник покажет свою лучшую игру. У нас же было мало времени на отдых и подготовку, - сказал Джеймс на послематчевой пресс-конференции. - У меня абсолютно не шел бросок. По-моему, это один из моих худших матчей в нынешнем сезоне.

Отметим, что Джеймс оформил триппл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 13 передач, став самым результативным игроком встречи.



