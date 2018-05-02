"Кливленд" вырвал победу у "Торонто", ни разу не ведя в счете в основное время

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА "Кливленд" на выезде победил "Торонто" – 113:112 ОТ. Отметим, что "Кавальерс" проигрывал всю встречу, но сумел сравнять счет в самой концовке и вырвать победу в овертайме. Максимальный перевес "Рэпторс" по ходу встречи составлял 14 очков, в том числе 13 – в третьей четверти.

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

Полуфинал

"Торонто" – "Кливленд" – 112:113 ОТ (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8)

Т: Дерозан (22), Валанчюнас (21 + 21 подборов), Лаури (18 + 10 передач).

К: Джеймс (26 + 13 передач + 11 подборов), Смит (20), Корвер (19).

Счет в серии: 0-1.