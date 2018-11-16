Леброн Джеймс может обойти Майкла Джордана в матче против "Чикаго"

В четверг, 15 ноября Леброн Джеймс в игре против "Портленда" (126:117) набрал 44 очка и вошел в пятерку самых результативных игроков в истории НБА.

Теперь на счету 33-летнего форварда "Лейкерс" 31 425 очков. Четвертую строчку в списке самых результативных занимает Майкл Джордан – у него 32 292 очка, то есть на 867 очков больше, чем у Джеймса.

Любопытно, что если Джеймс будет набирать в среднем 28 очков в каждой из следующих 31 игр, то он обойдет Джордана в матче именно против "Чикаго". Игра состоится 16 января в Лос-Анджелесе. На данный момент Джеймс в среднем набирает за матч 27,6 очка.

Чтобы обойти занимающего третью строчку Коби Брайанта (33 643 очка) уже в этом сезоне, Джеймсу в оставшихся 68 матчах регулярки нужно набирать в среднем 33 очка за игру. (Игорь Барышев)