Леброн Джеймс: "Фицдэйла уволили из "Мемфиса" за то, что он не хотел целовать чей-то зад"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс высказал свое мнение об увольнении Дэвида Фицдэйла с поста главного тренера "Мемфиса". Напомним, что они знакомы по совместной работе в "Майами", Фицдэйл был ассистентом в "Хит" на протяжении восьми лет.

– Думаю, все в мире баскетбола были этому удивлены, кроме того человека, который нажал на этот курок, – цитирует The Score Джеймса. – Я не знаю подробностей, я не знаю, как к тренеру относились игрока, но я знаю Дэвида. Он ничего не терпел. Может, так случилось и в этот раз. Может быть, его уволили за то, что он не хотел целовать чей-то зад.

Ранее сообщалось, что специалист покинул команду из-за центрового Марка Газоля, с которым у него были разногласия с самого начала работы с командой, с 2016 года.