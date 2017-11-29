Леброн Джеймс: "Фицдэйла уволили из "Мемфиса" за то, что он не хотел целовать чей-то зад"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс высказал свое мнение об увольнении Дэвида Фицдэйла с поста главного тренера "Мемфиса". Напомним, что они знакомы по совместной работе в "Майами", Фицдэйл был ассистентом в "Хит" на протяжении восьми лет.
– Думаю, все в мире баскетбола были этому удивлены, кроме того человека, который нажал на этот курок, – цитирует The Score Джеймса. – Я не знаю подробностей, я не знаю, как к тренеру относились игрока, но я знаю Дэвида. Он ничего не терпел. Может, так случилось и в этот раз. Может быть, его уволили за то, что он не хотел целовать чей-то зад.
Ранее сообщалось, что специалист покинул команду из-за центрового Марка Газоля, с которым у него были разногласия с самого начала работы с командой, с 2016 года.
n0sovanya
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
05:40
Gudvin
Тоже сразу про Блатта вспомнил. В цитате даже имя менять не нужно.
05:16
Котттт
Леброн Джеймс ужасно не любит, когда где-то целуют зад, если только это не зад самого леброши. Фицдэйл непогрешим, потому что так сказало его величество, и плевать что команда сливает всем подряд, Тренер душка, а Газоль виноват, он европеец, а значит негодяй. Вспоминается история с Блаттом, который не хотел целовать королевский зад, и Леброн его слил. Но Блатт почти европеец, а значит негодяй, и это не считается.
01:59