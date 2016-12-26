Леброн Джеймс: "Было непросто справиться с "Голден Стэйт"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт" (109:108) выразил полное удовлетворение проведенной игрой и победой. Он оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 13 подборов. Напомним, что эта встреча стала первой для команд после финальной серии прошлого сезона, когда "Кавальерс" отыгрался с 1-3 и завоевал титул.

– Наши болельщики были просто великолепны, – подчеркнул Джеймс. – "Голден Стэйт" имел очень много возможностей, было непросто справиться с соперником. Их замечательные игроки создавали нам трудности. Необходимо было сохранять концентрацию до последней секунды. Мы провели отличный матч в невероятной атмосфере. Такие игры и такие моменты хочется переживать снова и снова. Такие вещи надо ценить.