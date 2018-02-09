Лавар Болл: "Леброн Джеймс может перейти в "Лейкерс" из-за моего пацана"

Лавар Болл, отец разыгрывающего "Лейкерс" Лонзо Болла, заявил, что его сын может стать причиной переезда форварда "Кливленда" Леброна Джеймса в Лос-Анджелес. Ранее сообщалось, что лидер "Кавальерс" рассмотрит предложение "Лейкерс" после сезона.

- Команда играла плохо, но появился Лонзо, и теперь все идут на матчи "Лейкерс", - приводит USA Today слова Лавара. - Поэтому Леброн может захотеть перейти сюда, из-за моих пацанов. В прошлом сезоне такого не было, а сейчас все хотят в "Лейкерс". Да, это благодаря Лонзо.