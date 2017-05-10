Лаури может подписать контракт с "Филадельфией"

Разыгрывающий "Торонто" Кайл Лаури может продолжить карьеру в "Филадельфии", сообщает The Philadelphia Inquirer. 31-летний баскетболист откажется от последнего года контракта с канадским клубом и станет свободным агентом.

Отмечается, что нынешний генеральный менеджер "Филадельфии" Брайан Коланджело хорошо общается с Лаури и организовывал его переход из "Хьюстона" в "Торонто". В минувшем сезоне Лаури провел 60 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 22,4 очка, делая 4,8 подбора и 7,0 передач за игру.