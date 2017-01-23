Коби Брайант: "Если "Лейкерс" нужна моя помощь, я готов протянуть руку"

Экс-звезда НБА Коби Брайант заявил, что готов помочь "Лейкерс" своими советами, учитывая сложную ситуацию команды в текущем сезоне. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Брайант выступал за "Лейкерс" с 1996 по 2016 год.

– Я всегда готов пообщаться с семьей Бассов, если им нужна моя помощь, – цитирует Sports Inquirer Брайанта. – Если клубу будет нужна моя помощь, я всегда готов протянуть свою руку. Нужно только позвонить мне и спросить совет, если он нужен. Обычно я в гуще событий, но теперь немного отошел от дел. Сейчас я сосредоточен на производстве своего контента, но если что, Бассам всего лишь нужно мне позвонить.