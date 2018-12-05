Коби Брайант: "Джеймс делает в "Лейкерс" все. Но так чемпионом не станешь никогда"

Легендарный защитник Коби Брайант считает, что "Лейкерс" не должны строить игру через Леброна Джеймса. По его мнению, так чемпионом стать не получится.

- Джеймс делает в "Лейкерс" все, - приводит ESPN слова Брайанта. - Но так чемпионом не станешь никогда. Нельзя так перегружать лидера, что у него нет возможности свободно вздохнуть. Необходимо сейчас снова выстраивать игру команды нужным образом.

В текущем сезоне Джеймс сыграл во всех 23 матчах. В среднем форвард набирает по 27,8 очка, совершает по 7,7 подбора и отдает по 6,7 передачи.

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