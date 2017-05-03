Коби Брайант дал прозвище Айзее Томасу

Бывшая звезда "Лейкерс" Коби Брайант отметил игру разыгрывающего "Бостона" Айзеи Томаса во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции с "Вашингтоном" (129:119 ОТ, 2-0). Защитник набрал в этой встрече 53 очка.

Другой бывший игрок НБА Мэтт Боннер написал в Твиттере, обращаясь к Брайанту:

"Единственный вопрос, которым мы сейчас должны задаваться, – назовет ли Коби Брайант Томаса "Мини Мамбой" официально" ("Мамба" – прозвище самого экс-лидера "Лейкерс").

"Нет. Конечно, у него психология Мамбы, но отныне и вовеки веков он будет известен, как "Могучий Ай.Ти.", – ответил Брайант.