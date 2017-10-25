"Клипперс" обыграл "Юту" без Теодосича, Гриффин набрал 22 очка

"Клипперс" на своей площадке переиграл "Юту" со счетом 102:84 в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Лос-Анджелеса продлила победную серию до трех игр кряду.

В составе победителей 22 очка набрал Блэйк Гриффин, дабл-дабл на счету Деандре Джордана. Напомним, что ранее травму стопы получил экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич.

Лучшим по очкам в "Юте" стал Донован Митчелл (19), 11 очков и 12 подборов собрал Табо Сефолоша.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Юта" – 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28)

К: Гриффин (22), Беверли (19), Риверс (16)

Ю: Митчелл (19), Гоберт (12), Тефолоша (11 + 12 подборов)