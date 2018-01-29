"Клипперс" обыграл "Нью-Орлеан", "Чикаго" уступил "Милуоки"

"Хьюстон" благодря дабл-даблу Джеймса Хардена на своем паркете переиграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА (113:102). В других встречах "Чикаго" уступил "Милуоки" (96:110), а "Нью-Орлеан" потерпел поражение от "Клипперс" (103:112), несмотря на дабл-дабл Энтони Дэвиса.
НБА
Регулярный чемпионат
"Хьюстон" - "Финикс" - 113:102 (28:24, 32:29, 32:24, 21:25)
Х: Харден (27 + 10 подборов), Пол (17), Гордон (13)
Ф: Букер (31 + 10 передач), Уоррен (24), Кэнан (12)
"Чикаго" - "Милуоки" - 96:110 (20:26, 22:35, 30:25, 24:24)
Ч: Валентайн (18), Маркканен (17 + 10 подборов), Грант (15)
М: Адетокумбо (27), Миддлтон (20), Терри (12)
"Нью-Орлеан" - "Клипперс" - 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32)
Н: Дэвис (25 + 17 подборов), Холидэй (20), Мур (18)
К: Гриффин (27 + 12 подборов), Уильямс (22), Уоллес (19)
Дополнительная информация
- Хьюстон Рокитс
- Финикс Санс
- Лос-Анджелес Клипперс
- Чикаго Буллз
- Милуоки Бакс
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Джеймс Харден
- Дэвис Эн.