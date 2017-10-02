"Клипперс" и "Торонто" провели акцию во время гимнов США и Канады

Игроки "Клипперс" и "Торонто" перед началом предсезонного матча провели акцию во время исполнения гимнов США и Канады, сообщает The Score. Баскетболисты прослушали музыку, сцепившись руками.

Отмечается, что "цепь руками" не противоречит правилам поведения во время исполнения национальных гимнов. В регламенте прописано, что игроки должны стоять, в одну линию и, если это возможно, неподвижно.

В конце прошлой недели НБА направила в клубы памятку, в которой был прописан порядок поведения команд во время исполнения гимнов США и Канады. Ранее некоторые спортсмены из США при исполнении гимна страны выступали против президента Дональда Трампа, преклоняя одно колено. Таким образом атлеты демонстрировали свое отношение к произволу полиции в отношении темнокожего населения в ряде штатов.