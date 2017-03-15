10:37 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кевин Лав вернется в состав "Кливленда" на следующей неделе

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Форвард "Кливленда" Кевин Лав вернется в команду по ходу выездной серии в регулярном чемпионате НБА, сообщает ESPN. 28-летний спортсмен 14 февраля перенес операцию на колене и должен был пропустить порядка шести недель.

Ранее Лав приступил к общим тренировкам с командой. Ожидается, что форвард выйдет на паркет в официальной встрече только после проведения нескольких полноценных тренировок. В текущем сезоне он провел 46 матчей в "регулярке", набирая 20 очков и 11,1 подбора в среднем за игру. "Кливленд" проведет четыре выездных матча с 19 по 25 марта.

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Материалы REN-TV

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