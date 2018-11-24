Кевин Дюрант: "Проблемы "Голден Стэйт" просто так не закончатся, не стоит верить в сказки"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант после домашней победы над "Портлендом" (125:97) высказался о проблемах команды, захлестнувших ее в последние несколько недель.

- Я не верю, что все в какой-то момент закончится само собой. В НБА не стоит верить в сказки и эмоции. Просто так это не закончится, пока мы сами не начнем выходить на площадку и навязывать свою волю, как это было сегодня. Просто так завтра ничего не образуется. Мы должны играть так же страстно и энергично, как в сегодняшнем матче, - цитирует Дюранта ESPN.

Благодаря победе над "Портлендом" "Голден Стэйт" прервал серию поражений из четырех игр подряд и поднялся на 4-е место в Западной конференции. Следующая игра состоится уже завтра - "Уорриорз" дома примут "Сакраменто", занимающий 8-е место в Западной конференции.

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