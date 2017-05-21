Кевин Дюрант: "Голден Стэйт" смог выдержать удар "Сан-Антонио"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант после победы над "Сан-Антонио" (120:108) в третьем матче 1/2 финала плей-офф НБА отметил, что его команда смогла сдержать удар соперника. Он также добавил, что сейчас доволен своей игрой. Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка и сделав 10 подборов. Счет в серии – 3:0 в пользу "Уорриорз".

– Соперник собирался удивить нас, – цитирует ESPN Дюранта. – Думаю, мы хорошо подготовились, смогли сдержать удар и продолжали показывать свою игру.

Сейчас мне нравится моя игра. Я много работаю каждый день и знаю, на что я способен. Я должен выходить на поле и забивать за свою команду. Да, болельщики всегда хотят увидеть напряженную игру, но так не бывает. Как игрок, ты выходишь на поле и всегда хочешь выиграть как можно с большим счетом и сыграть как можно лучше. Если болельщикам не нравится наша игра, пусть не смотрят.