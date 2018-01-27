Казинс пропустит остаток сезона из-за травмы ахилла

Центровой "Нью-Орлеана" Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает ESPN. В матче регулярного чемпионата НБА против "Хьюстона" игрок "Пеликанс" получил повреждение левого ахилла.

В субботу он пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будут уточнены сроки его восстановления. В этом сезоне он провел 47 матчей в "регулярке", в среднем набирая по 25,4 очка, делая по 12,9 подбора и 5,2 передач.