Кайри Ирвинг: "Мои отношения с Леброном Джеймсом никого не касаются"

Разыгрывающий "Бостона" Кайри Ирвинг отметил, что его отношения с лидером "Кливленда" Леброном Джеймсом никого не касаются. Ранее сообщалось, что Ирвинг покинул "Кавальерс", чтобы не быть в тени Джеймса.

Напомним, клубы совершили обмен 23 августа. За 25-летнего игрока "Кавальерс" получили защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

– Если что-то и есть, то это никого не касается. Это между двумя мужчинами, – приводит NBC Sports слова Ирвинга. – Всем бы хотелось услышать об этом, но это останется только между мной и Леброном.