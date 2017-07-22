Ирвинг просил обмена из "Кливленда" еще до драфта

Разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг просил обменять его еще до драфта, прошедшего в июне. Об этом в своей статье на сайте НБА сообщил аналитик TNT Дэвид Олдридж. По его информации, 25-летний баскетболист хотел играть вместе с Джимми Батлером в "Чикаго".

По стечению обстоятельств, в то же время в СМИ появилась информация о том, что уже бывший генеральный менеджер "Кавс" Дэвид Гриффин работал над трехсторонним обменом с участием "Индианы", чтобы привести в команду Пола Джорджа.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о желании Ирвинга сменить команду, так как он хочет "выйти из тени Леброна Джеймса" и играть более важную роль. При этом сам Джеймс, по всей видимости, не знал о недовольстве партнера. Батлер в вечер драфта был обменян в "Миннесоту". "Тимбервулвз" упоминались в числе клубов, проявляющих интерес к Ирвингу.