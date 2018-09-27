"Индиана" продлила контракты с Сабонисом и Лифом

"Индиана" на своем официальном сайте объявила о продлении контрактов с форвардами Домантасом Сабонисом и Ти Джеем Лифом. Клуб воспользовался опцией продления, предусмотренной в их соглашениях.

Детали сделки не указаны. По неофициальной информации, за сезон-2019/20, на который были продлены соглашения, Сабонис заработает 3,5 миллиона долларов. Лифу достанется 2,8 миллиона.

22-летний Домантас Сабонис в прошлом сезоне провел 74 матчей в регулярном чемпионате НБА за "Индиану" и набрал 11,6 очков, сделал 7,7 подборов и 2,0 передачи. В активе 21-летнего ЛИФА 53 матча в регулярном чемпионате и средний показатель в 2,9 очка и 1,5 подбора.

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