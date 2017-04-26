"Хьюстон" вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, победив "Оклахому"

"Хьюстон" нанес поражение "Оклахома-Сити" в пятом матче 1/8 финала НБА со счетом 105:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 47 очков и сделавший 11 подборов. "Рокитс" одержал четвертую победу в серии и вышел в следующий раунд. Соперник "Хьюстона" определится в противостоянии "Сан-Антонио" и "Мемфиса".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Хьюстон" – "Оклахома-Сити" – 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)

Х: Харден (34), Уильямс (22), Беверли (15).

О: Уэстбрук (47 + 11 подборов), Абринес (11), Грант (11).

Счет в серии – 4-1 (118:87, 115:111, 113:115, 113:109)

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/