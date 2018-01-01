"Хьюстон" обыграл "Лейкерс", команды набрали 290 очков, Харден - 40

"Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Лейкерс" - 148:142 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, который набрал 40 очков и сделал 11 передач.

В еще одном поединке "Мемфис" на выезде одержал победу над "Сакраменто" - 114:96.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Лейкерс" - 148:142 2 ОТ (44:37, 21:35, 25:29, 32:21, 26:20)

Х: Харден (40+11 передач), Пол (28), Ариза (26).

Л: Рэндл (29+15 подборов+11 передач), Харт (26), Кузма (23).

"Сакраменто" - "Мемфис" - 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24)

С: Коли-Стейн (21), Хайлд (15), Темпл (13).

М: Эванс (26), Мартин (11), Эннис (10).