Хесус Буэно: "НБА сейчас не видит в своем составе европейских команд"

Вице-президент НБА Хесус Буэно считает, что сейчас нет смысла думать о приглашении европейских команд в заокеанскую лигу. Ранее в ходе предсезонных матчей некоторые представители европейских клубов говорили, что они могли бы заиграть в НБА.

– Наш комиссар Адам Сильвер был в Барселоне несколько дней назад во время матчей, и он уже говорил, что мы не видим сейчас такого формата, – цитирует Eurohoops Буэно. – Баскетбол становится все более глобальным видом спорта. Баскетболом занимаются во всем мире. Мы намерены обогатить мировой опыт, но сейчас не видим европейских команд, играющих в НБА. Если говорить о будущем, то можно задуматься о создании конференции в Европе, а не о приглашении отдельной команды. Но это случится не в краткосрочной перспективе.