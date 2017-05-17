Грегг Попович: "Олдридж обязан набирать очки"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович выразил разочарование игрой некоторых своих подопечных во втором матче 1/2 финала плей-офф НБА с "Голден Стэйт" (100:136, 0-2). Особенно он раскритиковал форварда Ламаркуса Олдриджа, который набрал всего восемь очков.

– Ламаркус должен набирать очки, – цитирует AFP Поповича. – Он не может тушеваться, не может себе этого позволить. Ему необходимо забрасывать, набирать очки. От некоторых этого ждут. У Ламаркуса будет большая ответственность в третьей игре. Он должен показать, на что способен, постараться для себя и своих товарищей по команде.