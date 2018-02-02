Гордон, Томпсон и Джордж примут участие в конкурсе трехочковых

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила участников конкурса трехочковых бросков в рамках звездного уик-энда. Мероприятие пройдет в субботу, 17 февраля, за день до Матча звезд.

В соревновании выступят Эрик Гордон ("Хьюстон"), который является действующим победителем этого конкурса, Клэй Томпсон ("Голден Стэйт"), Брэдли Бил ("Вашингтон"), Кайл Лоури ("Торонто"), Пол Джордж ("Оклахома-Сити"), Девин Букер ("Финикс"), Уэйн Эллингтон ("Майами") и Тобайас Харрис ("Детройт").

Напомним, Матч звезд НБА пройдет в Лос-Анджелесе 18 февраля на арене "Стэйплс-центр".