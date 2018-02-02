Гордон, Томпсон и Джордж примут участие в конкурсе трехочковых

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила участников конкурса трехочковых бросков в рамках звездного уик-энда. Мероприятие пройдет в субботу, 17 февраля, за день до Матча звезд.
В соревновании выступят Эрик Гордон ("Хьюстон"), который является действующим победителем этого конкурса, Клэй Томпсон ("Голден Стэйт"), Брэдли Бил ("Вашингтон"), Кайл Лоури ("Торонто"), Пол Джордж ("Оклахома-Сити"), Девин Букер ("Финикс"), Уэйн Эллингтон ("Майами") и Тобайас Харрис ("Детройт").
Напомним, Матч звезд НБА пройдет в Лос-Анджелесе 18 февраля на арене "Стэйплс-центр".
The #JBL3PT field at #StateFarmSaturday! @TheofficialEG10 *defending 🏆 @KlayThompson @RealDealBeal23 @Klow7 @Yg_Trece @DevinBook @WayneElli22 @tobias31 pic.twitter.com/nCIClaPZWQ– 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 2 февраля 2018 г.
- Майами Хит
- Хьюстон Рокитс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Торонто Рэпторз
- Вашингтон Уизардз
- Финикс Санс
- Оклахома-Сити Тандер
- Детройт Пистонз
- Эрик Гордон (баскетбол)
- Лаури Кайл
- Матч звезд
- Пол Джордж (баскетбол)
- Клэй Томпсон