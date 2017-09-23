"Голден Стэйт": "Собирались обсудить визит в Белый дом, но согласны с решением Трама отозвать приглашение"

"Голден Стэйт" выступил с обращением на своем официальном сайте относительно отказа президента США Дональда Трампа принимать команду в Белом доме.

"Сегодня утром наша команда собиралась встретиться и обсудить возможный визит в Белый дом, однако мы согласны с решением президента Трампа отозвать приглашение. мы считаем, что нет ничего более американского, чем наши граждане, имеющие право свободно высказываться по важным для них вопросам. Мы разочарованы тем, что у нас не было возможности в ходе этого процесса поделиться своими взглядами и начать диалог по вопросам, которые влияют на общество. Которые, по нашему мнению, важны для обсуждения.

Вместо визита в Белый дом мы решили конструктивно использовать нашу поездку в столицу страны в феврале. Отметим равернство разнообразие и реальное участие людей – ценности, которые мы принимаем в своей организации", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что сегодня Президент США отменил приглашения для "Голден Стэйт" провести встречу в Белом доме. Традиционно чемпион НБА в преддверии следующего сезона навещает Белый дом, где встречается с президентом. Однако многие игроки "Голден Стэйт" негативно относятся к Трампу, о чем говорили открыто.