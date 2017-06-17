"Голден Стэйт" посетит бой Ковалев - Уорд

"Голден Стэйт" после чемпионского парада, который посетили около 1,5 миллиона человек, всей командой вылетел в Лас-Вегас на частном самолете, сообщает The Score. Там игроки разместились в отеле ARIA Resort and Casino. Планируется, что игроки "Уорриорз" посетят бой между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.

Напомним, бой-реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом пройдет в Лас-Вегасе в субботу, 17 июня. Ориентировочное время начала поединка - 4.30 воскресенья по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Ковалев - Уорд.