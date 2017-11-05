"Голден Стэйт" победил "Денвер", Дюрант набрал 25 очков

"Голден Стэйт" в гостях обыграл "Денвер" со счетом 127:108 в матче регулярного чемпионата НБА. "Уорриорз" одержали третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу "Запада".

В составе победителей 25 очков набрал Кевин Дюрант, дабл-дабл на счету Стефена Карри (22 + 11 передач). У "Наггетс" 21 очко набрал Уилл Бартон.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Голден Стэйт" – 108:127 (23:36, 32:24, 21:43, 32:24)

Д: Бартон (21 + 8 подборов), Мудиэй (15), Лайлс (11)

Г-С: Дюрант (25), Карри (22 + 11 передач), Грин (15 + 8 передач)