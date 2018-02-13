"Голден Стэйт" обыграл "Финикс", Карри набрал 22 очка

"Голден Стэйт" дома обыграл "Финикс" (129:83) в матче регулярного чемпионата НБА. Для хозяев паркета эта победа стала третьей подряд. Гости, в свою очередь, потерпели шестое поражение подряд.

Самым результативным игроком в составе "Уорриорз" стал Стефен Карри, набравший 22 очка. Его партнер по команде Омар Каспи оформил дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). У проигравших точнее всех был Элфрид Пэйтон, в активе которого 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт Уорриорз" - "Финикс Санс" - 129:83 (25:24, 37:21, 37:26, 30:12)