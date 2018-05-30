Главный тренер "Финикса": "Дончич – самый талантливый игрок в моей тренерской карьере"

Главный тренер "Финикса" Игор Кокошков признался, что считает защитника "Реала" Луку Дончича самым талантливым баскетболистом из всех, что ему довелось видеть.

- Могу сказать сейчас, что Дончич – самый талантливый игрок из тех, что я встречал за 25 лет своей тренерской карьеры, – цитирует Sportando Кокошкова.

Отметим, что Кокошков и Дончич знакомы по совместной работе в сборной Словении.

"Финикс" на драфте НБА, который пройдет 22 июня, будет выбирать первым. Дончич считается фаворитом драфта и, скорее всего, следующий сезон проведет в "Санс". Отметим, что ранее Дончич был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Евролиги.