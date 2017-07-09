Новичок "Филадельфии" Маркелл Фульц получил травму в матче Летней лиги против "Голден Стэйт" (95:93). В одном из эпизодов в третьей четверти встречи первый номер драфта-2017 случайно наступил на соперника и подвернул ногу. Покинуть площадку разыгрывающий сумел лишь с помощью одноклубников.

Позднее пресс-служба "76-х" сообщила, что у 19-летнего баскетболиста диагностировано растяжение левого голеностопного сустава. О сроках восстановления защитника пока не сообщается.

Отметим, что Фульц – не первый новичок "Филадельфии", получивший травму до начала регулярного чемпионата после его выбора на драфте. Так, прошлогодний первый номер драфта Бен Симмонс пропустил из-за повреждения весь предыдущий сезон. А выбранный под третьим общим номером в 2014-м Джоэл Эмбиид из-за проблем со здоровьем смог дебютировать за "76-х" лишь через два года.