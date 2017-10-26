"Финикс" обыграл "Юту" и одержал вторую победу подряд

"Финикс" на своей площадке обыграл "Юту" со счетом 97:88 в матче регулярного чемпионата НБА. "Санс" одержали вторую победу кряду после смены главного тренера.

В составе победителей 17 очков набрал Девин Букер, 27 очков у Ти. Джея. Уоррена. У "Джаз" 22 очка на счету Родни Худа, по дабл-даблу сделали Руди Гобер (16 + 14 подборов) и Рики Рубио (15 + 11 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" – "Юта" – 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)

Ф: Уоррен (27), Букер (17), Лень (13 + 13 подборов)

Ю: Худ (22), Гобер (16 + 14 подборов), Рубио (15 + 11 передач).