"Филадельфия" обыграла "Майами", "Миннесота" одолела "Шарлотт"

"Миннесота" в предсезонном матче обыграла на своей площадке "Шарлотт" - 109:74. Самым результативным игроком этой встречи стал форвад "Тимбервулвз" Шабазз Мухаммад с 17-ю очками. В еще одном поединке "Филадельфия" была сильнее "Майами" - 113:110.

НБА

Предсезонные матчи

"Миннесота" - "Шарлотт" - 109:74 (30:25, 31:19, 31:12, 17:18)

М: Мухаммад (17), Таунс (15), Лавин (15), Раш (14), Бьелица (14).

Ш: Белинелли (10), Уокер (9), Лэмб (8).

"Майами" - "Филадельфия" - 110:113 (32:27, 30:37, 26:32, 22:27)

М: Драгич (17), Уайтсайд (15), Рид (13).

Ф: Шарич (19), Эмбид (18), Грант (17), Родригес (13).