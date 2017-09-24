Фил Джексон: "Надеюсь, обмен Кармело пойдет всем на пользу"

Экс-президент "Нью-Йорка" Фил Джексон положительно оценил обмен Кармело Энтони из "Никс" в "Оклахома-Сити". За 33-летнего ветерана "Тандер" отдали Энеса Кантера, Дага Макдермотта и драфт-пик второго раунда.

"Надеюсь, что этот обмен пойдет всем на пользу. Именно так это и должно работать", – написал Джексон в своем Твиттере, но затем почему-то удалил сообщение.

Напомним, что Джексон не раз пытался обменять Энтони во время своей работы в "Никс" и несколько раз публично заявлял, что форварду стоит сменить команду. Но его планам мешало право вето баскетболиста на любые переходы.