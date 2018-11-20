Еще один игрок "Вашингтона" оштрафован за мат в адрес тренера

По информации журналиста The Washington Post Кэндиса Бакнера, форвард "Вашингтона" Келли Обре позволил себе нецензурное высказывание в адрес главного тренера Скотти Брукса в ходе вчерашней игры с "Портлендом" (109:119).

"Вашингтон" уже оштрафовал разыгрывающего Джона Уолла за мат в сторону главного тренера. Инцидент произошел на тренировке и игрок уже извинился перед тренером и одноклубниками.

В 16 матчах регулярного чемпионата НБА "Уизардс" одержали всего пять побед.

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