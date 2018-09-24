Энтони Дэвис перешел к агенту Леброна Джеймса

Центровой "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис сменил агента. Как сообщает ESPN, он разорвал отношения с Тадом Фучером и подписал соглашение с Ричем Полом. Этот знаменитый агент представляет интересы многих звезд НБА, в частности, Леброна Джеймса.

По данным источника, Дэвис нанял Пола не для того, чтобы уйти из "Нью-Ореала", а чтобы агент провел переговоры с руководством об улучшении контракта. 25-летний игрок имеет с клубом соглашение еще на два года. В прошлом сезоне в среднем за матч он набирал 28,1 очка, делал 11 подборов.