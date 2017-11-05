Энес Кантер: "Из-за меня в Турции сначала не показывали "Оклахому", а теперь "Никс". Президент сошел с ума"

Центровой "Нью-Йорка" Энес Кантер заявил, что в Турции не показывают матчи с его участием из-за политических взглядов. Напомним, что баскетболист является противников действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

– В прошлом сезоне в Турции не показывали матчи "Оклахомы", но транслировали остальные 29 команд, – цитирует New York Post Кантера. – Теперь там по политическим мотивам не показывают "Никс". Президент сошел с ума. Жаль, что из-за него многие болельщики не смогут посмотреть матчи. Дело даже не во мне, мне в Твиттере писали, что хотят видеть игру Уэстбрука. Сейчас они лишены возможности смотреть на Порзингиса. Приходится заходить через левые сайты.