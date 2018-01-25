Эмбиид, Симмонс и Болл сыграют в Матче восходящих звезд НБА

НБА на своем официальном сайте опубликовала фамилии 20 игроков, которые примут участие в Матче восходящих звезд. Встреча состоится 16 февраля в Лос-Анджелесе, в рамках звездного уик-энда. Отметим, что четвертый год кряду остается в силе формат "Сборная США против сборной Мира".

Составы команд выглядят следующим образом:

Сборная Мира: Джоэл Эмбиид, Бен Симмонс, Дарио Шарич (все – "Филадельфия"), Богдан Богданович, Бадди Хилд (оба – "Сакраменто"), Диллон Брукс ("Мемфис"), Лаури Маркканен ("Чикаго"), Джамал Мюррэй ("Денвер"), Франк Ниликина ("Нью-Йорк"), Домантас Сабонис ("Индиана").

Сборная США: Лонзо Болл, Брэндон Ингрэм, Кайл Кузма (все – "Лейкерс"), Малкольм Брогдон ("Милуоки"), Джейлен Браун, Джейсон Тейтум (оба – "Бостон"), Джон Коллинз ("Атланта"), Крис Данн ("Чикаго"), Донован Митчелл ("Юта"), Деннис Смит ("Даллас").