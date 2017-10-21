Джоэль Эмбиид: "Я не чувствую себя полноценным игроком НБА"

Центровой "Филадельфии" Джоэль Эмбиид признался, что не чувствует себя полноценным игроком НБА. 23-летний камерунец из-за периодически возникающих проблем со здоровьем не может проводить подряд два матча в НБА.

– Я не согласен с этим решением, но таков план штаба, и мы должны ему следовать, – цитирует AFP Эмбиида. – Мне хочется ощущать себя полноценным игроком НБА. Но мне сейчас кажется, что я не игрок НБА, потому что не могу выходить в каждом матче. Это на уровне ощущений. Если я устану, то смогу сказать об этом. Но мне кажется, что я готов играть во всех матчах подряд. А мне этого не дают сделать.