Джеймс пошутил над Трампом, сравнив его с Бэйном

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс пошутил над новым президентом США Дональдом Трампом. Так, Джеймс обратил внимание своих подписчиков в Instagram на то, что речь Трампа во время инаугурации пересекается с изречением героя фильма "Бэтмен" – злодея Бэйна.
"Итак, насколько я понял, нашим следующим президентом будет Бэйн? Иногда приходится смеяться, чтобы не заплакать", – написал Джеймс.
timson
ну так то Леброша идет вразрез с мнением большинства избирателей "великого" штата Огайо.... ну а на самом деле паренек понимает что в ближайшие 4 года на прием к Трампу ему не попасть)))))))))))
00:11 22 января
KurtRussel
хех, как же негров там трясет
22:37 21 января
ozozolio
Разве должно быть одно всеобщее мнение?
22:35 21 января
Thomas_Boy
Остановите дурака на букву ё, за Смоку обидно.
22:25 21 января
Буква Ё
Как можно издеваться над великим Трампом? Я надеюсь, Леброна вышлют из страны. Пятая колонна и либераст. Хорошо, что у нас таких поддушили
22:04 21 января
Скат78
Иногда можно зарабатывать миллионы не получив образования, но ума негру это не прибавит.
21:58 21 января