21:49 21 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джеймс пошутил над Трампом, сравнив его с Бэйном

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс пошутил над новым президентом США Дональдом Трампом. Так, Джеймс обратил внимание своих подписчиков в Instagram на то, что речь Трампа во время инаугурации пересекается с изречением героя фильма "Бэтмен" – злодея Бэйна.

"Итак, насколько я понял, нашим следующим президентом будет Бэйн? Иногда приходится смеяться, чтобы не заплакать", – написал Джеймс.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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timson

ну так то Леброша идет вразрез с мнением большинства избирателей "великого" штата Огайо.... ну а на самом деле паренек понимает что в ближайшие 4 года на прием к Трампу ему не попасть)))))))))))

00:11 22 января

KurtRussel

хех, как же негров там трясет

22:37 21 января

ozozolio

Разве должно быть одно всеобщее мнение?

22:35 21 января

Thomas_Boy

Остановите дурака на букву ё, за Смоку обидно.

22:25 21 января

Буква Ё

Как можно издеваться над великим Трампом? Я надеюсь, Леброна вышлют из страны. Пятая колонна и либераст. Хорошо, что у нас таких поддушили

22:04 21 января

Скат78

Иногда можно зарабатывать миллионы не получив образования, но ума негру это не прибавит.

21:58 21 января

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