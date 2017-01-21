Джеймс пошутил над Трампом, сравнив его с Бэйном

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс пошутил над новым президентом США Дональдом Трампом. Так, Джеймс обратил внимание своих подписчиков в Instagram на то, что речь Трампа во время инаугурации пересекается с изречением героя фильма "Бэтмен" – злодея Бэйна.

"Итак, насколько я понял, нашим следующим президентом будет Бэйн? Иногда приходится смеяться, чтобы не заплакать", – написал Джеймс.