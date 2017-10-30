Дюрант и Карри не спасли "Голден Стэйт" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Голден Стэйт" со счетом 115:107 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пистонз" выиграли третью встречу кряду, "Уорриорз" прервали победную серию.

В составе хозяев площадки 29 очков записал на свой счет Клэй Томпсон, Кевин Дюрант и Стефен Карри набрали по 28 и 27 очков соответственно. У "Детройта" 23 очка набрал Эйвери Брэдли, 18 подборов сделал Андре Драммонд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Детройт" – 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)

Г-С: Томпсон (29), Дюрант (28), Карри (27)

Д: Брэдли (23), Р. Джексон (22), Харрис (16)