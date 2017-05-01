Дрэймонд Грин: "Я – современный Баркли? Ни в коем случае"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин подчеркнул, что Чарльз Баркли не повлиял на его становление как игрока. При этом он не исключил, что также может начать работать на телевидении после завершения карьеры игрока.

– Я - современный Баркли? Черт возьми, нет, – цитирует ESPN Грина. – Я – современный Дрэймонд Грин. Ни в коем случае. Да, я много говорю во время игры, но так уж я рос. В моей семье было принято прямо говорить о том, что думаешь. Так что я не нуждался ни в каком влиянии со стороны Чарльза Баркли.

Это никак не связано с ним. Я не был фанатом Баркли, когда рос. Не хочу его обидеть, он отличный игрок. Когда я стал старше, то смотрел за его игрой, потому что Баркли тоже был маловат для тяжелого форварда, и я попытался использовать некоторые вещи в своей игре. Но нет, он никак на меня не повлиял.

Работа на телевидении? В этом есть положительные и отрицательные моменты. Когда ты комментируешь, то не можешь говорить все, что думаешь. А если тренируешь, то тебе в команде могут попасться "мягкие" ребята. И это будет выводить меня из себя. Так что пока я не знаю, чем займусь. Посмотрим.