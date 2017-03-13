Дрэймонд Грин: "Леброн велик, но он не Иисус Христос"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин раскритиковал Ники Минаж за слишком частые упоминания лидера "Кливленда" Леброна Джеймса в своих песнях. У Минаж в данный момент продолжается конфликт с другой рэпершей Реми Ма. Исполнительницы обменялись треками, направленными друг против друга, и Грин решил поддержать Реми Ма.

– Ники Минаж что, собирается упоминать Леброна в каждой песне? – сказал в эфире подкаста Dray Day для The Mercury News Грин. – В каждом треке, выпущенном ею с июня 2016 года, есть строчка о Джеймсе. Черт, Леброн велик, но он не Иисус Христос. В какой-то момент это начинает надоедать. Боже мой, нельзя упоминать Леброна в каждой своей песне.