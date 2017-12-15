Док Риверс: "Статистика Теодосича выглядит ужасно, но он помогает "Клипперс" побеждать"

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс отметил, что его не беспокоит низкий процент заброшенных бросков разыгрывающего Милоша Теодосича. Он также добавил, что серб помогает команде добиваться важных побед.

Напомним, что Теодосич вернулся на паркет 12 декабря после травмы. Из-за повреждения он не появлялся на паркете с 22 октября.

В текущем сезоне в 4 матчах регулярного чемпионата НБА Теодосич забивает 30,3 процента бросков с игры.

– Теодосич отыграл в шести матчах. Беспокойства нет, – приводит Eurohoops слова Риверса. – Милош – отличный шутер, он забивает те броски, которые нам нужны. Он очень изобретателен, это потрясающе. Его статистика выглядит ужасно, но он помогает нам добиваться побед.