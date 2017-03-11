Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" одержать победу над "Бостоном"

"Денвер" на своей площадке обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Уилсон Чендлер, набравший 23 очка. Центровой "Наггетс" Никола Йокич сделал дабл-дабл - 21 очко и 10 подборов. В еще одном поединке "Даллас" одержал победу над "Бруклином" - 105:96.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" - "Бостон" - 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19)

Д: Чендлер (23), Йокич (21+10 подборов), Галлинари (20).

Б: Томас (21), Брэдли (16), Хорфорд (15).

"Даллас" - "Бруклин" - 105:96 (23:26, 23:23, 28:24, 31:23)

Д: Барнс (21), Карри (18), Феррел (17).

Б: Уайтхэд (24), Лин (18), Букер (15).