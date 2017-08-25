Д’Анджело Расселл: "Хочу, чтобы соперники ненавидели "Бруклин"

Разыгрывающий "Бруклина" Д’Анджело Расселл признал, что в последние годы команда испытывала проблемы. Он отметил, что соперники приезжали на матчи с "Нетс" не полностью мобилизованными.

Отметим, что Рассел пополнил состав "Бруклина" в результате обмена с "Лейкерс".

– Хочется, чтобы команды ненавидели нас, – цитирует Nets Daily Рассела. – В последние годы у "Бруклина" были проблемы. Соперники приезжали сюда, чтобы отдыхать. Я хочу изменить это, сделать так, чтобы люди, приходя сюда, говорили: "Болельщики настроены против нас. Это Нью-Йорк".

Напомним, новый сезон НБА стартует 17 октября. Первый домашний матч "Бруклина" состоится 21 октября. Соперником "Нетс" станет "Орландо".