"Чикаго" переиграл "Филадельфию", дабл-дабл Капелы помог "Хьюстону" выиграть у "Юты"

"Чикаго" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Атланта" переиграла "Майами", а "Хьюстон" выиграл у "Юты".

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Майами" – 110:104 (29:30, 29:27, 29:19, 23:28)

А: Принс (24), Шредер (23), Бэйзмор (16)

М: Ричардсон (26), Уэйтерс (23), Джонсон (19)

"Чикаго" – "Филадельфия" – 117:115 (30:25, 37:34, 22:28, 28:28)

Ч: Миротич (22 + 13 подборов), Данн (22), Холидэй (20)

Ф: Шарич (27), Симмонс (19 + 11 подборов), Холмс (14)

"Хьюстон" – "Юта" – 120:99 (25:26, 26:24, 28:34, 41:15)

Х: Гордон (33), Харден (26), Капела (24 + 20 подборов)

Ю: Худ (26), Инглс (17), Рубио (14)