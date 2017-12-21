"Чикаго" одержал 7-ю победу подряд, "Оклахома" обыграла "Юту"

"Чикаго" на своей площадке обыграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:94. "Буллз" одержал седьму победу подряд.

В еще одном поедкинке "Оклахома" одержала победу над "Ютой" - 107:79. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, сделавший дабл-дабл - 24 очка и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Орландо" - 112:94 (31:24, 28:24, 31:18, 22:28)

Ч: Валентайн (16+10 подборов), Миротич (15+10 подборов), Данн (15).

О: Вучевич (18+10 подборов), Пэйтон (14), Огустин (14).

"Оклахома-Сити" - "Юта" - 107:79 (25:9, 28:28, 34:23, 20:19)

О: Уэстбрук (24+10 подборов), Энтони (18), Джордж (18).

Ю: Худ (17), Буркс (14) Сефолоша (12).