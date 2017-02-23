"Чикаго" обменял Гибсона и Макдермотта в "Оклахому"

Форварды "Чикаго" Тадж Гибсон и Даг Макдермотт продолжат карьеру в "Оклахома-Сити", сообщает The Vertical. Взамен "Буллз" получат разыгрывающего Кэмерона Пэйна и форвардов Жоффре Ловерня и Энтони Морроу, а также пик второго раунда драфта-2018.

Гибсон выступал за "Чикаго" с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 11,6 очка и делая 7,0 подбора. Отметим, что контракт 31-летнего ветерана истекает будущим летом.

Макдермотт был выбран "Быками" под общим 11-м номером на драфте-2014. В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист в 44 играх регулярки в среднем набирал 10,2 очка и делал 3,0 подбора.

"Оклахома" выбрала Пэйна под 14-м номером на драфте-2015. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата 22-летний защитник выходил на паркет лишь в 20 встречах, набирая в среднем 5,3 очка.

Напомним, что 25-летний Ловернь в сезоне-2014/15 выступал за "Химки".