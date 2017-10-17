Чарльз Баркли: "Придется семь месяцев притворяться, что в финале сыграют не "Голден Стэйт" и "Кливленд"

Экс-игрок "Филадельфии", "Финикса" и "Хьюстона" Чарльз Баркли уверен, что в финале НБА в четвертый раз подряд сыграют "Голден Стэйт" и "Кливленд". Он отметил, что для него будет сложно в течение семи месяцев притворяться, что это не так. Сейчас Баркли является аналитиком TNT.

– Самое сложное для меня то, что я должен появляться на экране и в течение семи месяцев притворяться, что в финале не будут снова "Голден Стэйт" и "Кливленд". Да, будут, – приводит The New York Times слова Баркли.

Напомним, что "Уорриорз" становились чемпионом НБА в 2015 и 2017 году, а "Кавальерс" – в 2016-м.